Китай обратится в ВТО в ответ на новые пошлины США

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Китай выразил недовольство в связи с решением США ввести пошлины на их товары, передает РИА Новости.

Как заявили в министерстве коммерции КНР, Штаты нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну. Пекин вынужден предпринимать ответные меры, подчеркнули там. Министерство планирует сообщить ВТО о ситуации и вместе со всеми странами мира защитить систему многосторонней свободной торговли.

Официальный представитель министерства Гао Фэн ранее назвал американские угрозы о повышении пошлин "психологическим террором". Он считает, что действия США "наносят удар по глобальным производственным цепочкам".

В Вашингтоне приняли меморандум о введении торговых ограничений в отношении Пекина. Это коснулось более тысячи товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Власти США свое решение объяснили тем, что Китай ведет торговлю "нечестно и похищает американские технологии". Пекин ответил зеркально и ввел 25-процентные пошлины для американских товаров.