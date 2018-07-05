В Китае назвали пошлины США "психологическим террором"

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Угрозы США о повышенных пошлинах власти КНР расценивают как "психологический террор". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

"Действия США по существу наносят удар по глобальным производственным цепочкам. США открывают огонь по всему миру, также как и по самим себе", — сообщил Гао Фэн.

Дипломат призвал все страны предпринять решительные действия в отношении торговой политики США.

В марте этого года в Вашингтоне был принят меморандум о введении торговых ограничений в отношении Пекина. Под новые тарифы попали более 1 тысячи товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Власти США свое решение объяснили тем, что Китай ведет торговлю " нечестно и похищает американские технологии".

В официальном заявлении посольства Китая в США отмечалось, что КНР не хотела бы вести торговую войну с кем бы то ни было. Позднее

Пекин решил ответить США зеркально и ввел 25-процентные пошлины для американских товаров.