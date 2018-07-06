В Кремле оценили последствия торгового противостояния США и КНР

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Протекционизм американских властей, повысивших таможенные пошлины на китайские товары, и ответные меры КНР могут оказать влияние на ряд секторов мировой экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчернул, что Россия предпримет все необходимые шаги для защиты своих интересов.

По словам Пескова, в мире с большим вниманием наблюдают за тем, к чему приведет протекционистская позиция США и ответные действия их партнеров по торгово-экономической деятельности, в частности, Китая.

"Безусловно, это не может не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики", – цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Песков отметил, что в сложившихся обстоятельствах Россия готова защищать собственные интересы.

"Тем более что такие меры предусмотрены нормами Всемирной торговой организации", – добавил официальный представитель Кремля.

6 июля Вашингтон обложил пошлиной 818 наименований китайских товаров. В ответ власти КНР также ввели ограничения на импорт американских товаров.

Весной 2018 года Вашингтон обнародовал список товаров из Китая, которые могут обложить импортными пошлинами из-за нарушения КНР интеллектуальных прав на продукцию производства США. В этот список попали 1,3 тысячи наименований китайских товаров.

В министерстве коммерции КНР, в свою очередь, обвинили Вашингтон в нарушении правил ВТО и попытках развязать крупнейшую в истории торговую войну.