Минсельхоз предложил повысить НДС на некоторые продукты

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29 июня на совещании в министерстве сельского хозяйства РФ обсуждали вопрос о повышении налоговой ставки на добавленную стоимость (НДС) на продукты, содержащие молоко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию повестки совещания.

В России на продукты с заменителями молочного жира действует ставка НДС в 10 процентов. В министерстве предлагают увеличить ее до базовых 18 и 20 процентов.

Автором инициативы выступил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства. В департаменте считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Представитель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко рассказал журналистам, что увеличение НДС в зависимости от состава продуктов должно простимулировать потребление "настоящего молока".

К молокосодержащим относятся продукты, в составе которых, кроме молока и продуктов его переработки, есть и немолочные компоненты. В таких продуктах допустимо заменять до 50 процентов молочного жира. Чаще всего заменителем выступают растительные жиры, в частности, пальмовое масло. К таким продуктам относятся сырные продукты и спреды, которые занимают значительную долю на рынке.