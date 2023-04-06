Курс евро превысил 89 рублей в ходе торгов на Мосбирже

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся до 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

В последний раз подобный показатель фиксировали 14 апреля прошлого года.

Так, к 18:01 по московскому времени курс евро увеличился до 89,05 рубля. Уже к 18:05 валюта замедлила рост, остановившись на отметке в 88,91 рубля.

В этот же период американская валюта подорожала на 1,65%, дойдя до 81,15 рубля. В свою очередь, юань вырос на 1,69%, до 11,774 рубля.

Днем 6 апреля курс евро поднялся до 88 рублей впервые с 14 апреля. В этот же день курс американской валюты в ходе торгов поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года. Уже в 13:54 доллар закрепился на отметке в 81 рубль.

На такие скачки отреагировал глава Минфина РФ Антон Силуанов, который подчеркнул, что рост цен на российские энергоносители может привести к укреплению рубля. По его словам, это говорит о том, что в РФ будет поступать больше валюты.

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