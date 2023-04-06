Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля

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Курс евро превысил показатель в 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Последний раз подобный показатель фиксировали 14 апреля прошлого года.

Так, на 12:10 по московскому времени курс евро вырос на 86 копеек, до 88,15 рубля. При этом курс валюты Китая возрос на 16 копеек, до 11,74 рубля. В свою очередь, доллар поднялся на 93 копейки, до 80,77 рубля.

Утром 6 апреля стало известно, что курс американской валюты в ходе торгов поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года. На тот момент курс рубля усилил снижение к доллару и юаню. Помимо этого, российская валюта стала дешеветь по отношению к евро.

Между тем экономисты объяснили, как слабый рубль повлияет на цены на территории России. На фоне ослабления валюты граждане выразили опасения по поводу скачка инфляции. Однако аналитики заявили, что цены на российском рынке изменятся не сильно из-за малого потребительского спроса.

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