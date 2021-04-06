ФАС проверит цены на яйца, мясо птицы и плодоовощную продукцию

Фото: Агентство "Москва"/ Мобильный репортер
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у наиболее крупных торговых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, ФАС также проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на плодоовощную продукцию у самых крупных торговых сетей. Отмечается, что в связи с поступлением в ведомство данных о росте цен на овощи специалисты проводят проверки производителей на предмет обоснованности повышения стоимости.
Ранее о возможном росте цен на куриные яйца и мясо птицы в связи с распространением птичьего гриппа, ростом стоимости кормовой базы и спросом предупреждали участники рынка. По их данным, производители мяса птицы и яиц направили предложения российским торговым сетям повысить цены на товары до 10%.
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