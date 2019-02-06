Названы подорожавшие в январе продукты

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Большинство видов овощей, включая огурцы и помидоры, подорожали в январе 2019 года. Также отмечен рост стоимости мяса индейки, пшена и гречки, сообщает Росстат.

Специалисты ведомства уточнили, что за первый месяц текущего года продовольственные товары подорожали на 1,3% к декабрю 2018-го. А если не учитывать плодоовощную продукцию, то цены поднялись на 0,7%.

С нового года цены на помидоры выросли на 17,2%, а огурцы подорожали на 13,4%. Кроме того, выросла стоимость белокочанной капусты, винограда, картофеля, репчатого лука и моркови. А вот апельсины и лимоны подешевели на 2,5% и 0,4% соответственно.

"Заметно подорожало пшено – на 3,9%, крупа манная – на 2,2%, овсяная и перловая – на 1,7%, гречневая – на 1,5%", – добавили в Росстате.

Помимо этого, цены на мясо индейки, рыбу мороженую разделанную, филе рыбное и муку в среднем увеличились на 1,4–1,6%. При этом еще в декабре наблюдалось снижение стоимости отечественной икры лососевых рыб и свинины.

Ранее производители заговорили о грядущем росте стоимости белого хлеба. Это может произойти из-за подорожания зерна.