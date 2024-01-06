В ЦБ РФ сообщили, что прирост наличных у россиян приблизился к 2 трлн рублей

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Прирост наличных у граждан РФ превысил 1,9 триллиона рублей. Об этом следует из данных Центробанка.

Согласно статистике регулятора, объем наличных на 1 декабря 2023 года составил 17,91 триллиона рублей. С января по ноябрь прошлого года остатки наличных на руках у россиян увеличились на 1,56 триллиона рублей (9,6%). За неполный декабрь объем наличных у населения вырос еще на 374,7 миллиарда рублей.

Так, по итогам года прирост показал 1,94 триллиона рублей. При этом в 2022 году объем наличных увеличился на 2,28 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что Центробанк с 1 марта 2024 года повысит для банков надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Свое решение регулятор объяснил значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдачи кредитов.

15 декабря 2023 года правительство России скорректировало параметры льготных ипотечных программ, повысив с 20 до 30% первый взнос по такой ипотеке под 8% годовых. Кроме того, кабмин уравнял максимальный размер льготной ипотеки для всех российских регионов, утвердив везде лимит 6 миллионов рублей.

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