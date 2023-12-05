Экономист назвал снижение курса рубля в конце года временным явлением

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Снижение курса рубля по отношению к доллару в конце года является временным явлением. Об этом в эфире радио КП сказал преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, экономист Владислав Гинько.

По его мнению, подобное связано с "предновогодней суетой" и увеличением импорта различных товаров. Между тем рекордный приток рублей в банке и отложение потребления на будущее – это факторы, говорящие в пользу укрепления рубля, считает эксперт.

Гинько подчеркнул, что на брокерских счетах россиян находится более 9 триллионов рублей, это указывает на то, что люди вкладывают рубли в ценные бумаги компаний из РФ. Этот факт, в свою очередь, говорит о том, что они предпочитают не тратить на текущее потребление, а инвестировать, уточнил он.

Отмечается, что вклады граждан РФ в банках составляют более 40 триллионов рублей, валютные вклады незначительны, соотношение – примерно один к четырем. Экономист напомнил, что в стране действуют курсовые экспортные пошлины, повышающие мотивацию экспортеров делать все, чтобы продавать валютную выручку.

Гинько уточнил, что страна компенсирует снижение импорта товаров при помощи увеличения производства на отечественных предприятиях. В частности, экспорт и импорт товаров из Германии уменьшился примерно в 3 раза.

Специалист также поделился, что в 2024 году рубль, вероятнее всего, укрепится по отношению к доллару. Вероятность того, что курс будет 55–60 рублей в течение следующего года, по мнению Гинько, около 80%.

Во вторник, 5 декабря, курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября. На 15:34 по московскому времени американская валюта прибавила 1,2%, до 92,01 рубля. Уже к 15:37 доллар слегка ускорил рост и остановился на отметке 92,02 рубля.

Днем ранее российская валюта показала послабление к доллару. Так, курс превысил 91 рубль впервые с 14 ноября.

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