Рейтинговое агентство присвоило Москве наивысший рейтинг кредитоспособности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Москве наивысший рейтинг кредитоспособности – на уровне ruAAA. Прогноз по нему стабильный, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент финансов.

"Она (экономика города. – Прим. ред.) вернулась на траекторию устойчивого роста после периода неопределенности, связанного с санкционным давлением недружественных стран", – отметила глава департамента Елена Зяббарова.

Высокая оценка кредитного рейтинга связана с высоким уровнем развития экономики и умеренно высокой привлекательностью для инвестиций. Также на это повлияла положительная демографическая динамика, положение на рынке труда, а также сбалансированный бюджет и ряд высоких социально-экономических показателей.

"Высокими темпами растет промышленное производство, динамично развивается сектор малого и среднего предпринимательства, стабильной остается ситуация на рынке труда", – напомнила руководитель департамента финансов.



Позитивная динамика отмечается в период с января по сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. В целом по итогам текущего года эксперты ожидают рост валового регионального продукта (ВРП) города на 3% в сопоставимых ценах.

По словам Зяббаровой, рост доходов столичного бюджета по итогу 2023 года может составить более 12% по сравнению с 2022 годом. В соответствующем законе о городском бюджете на 2024–2026 годы ежегодный рост доходной части заложен на уровне 7%.

Эксперты рейтингового агентства также напомнили, что объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 2,2% по сравнению с 2021 годом. Однако важнейшим фактором, по мнению специалистов, является сбалансированность бюджета и его относительная независимость от межбюджетных трансфертов.

Подчеркивается, что в бюджете столицы отмечается высокий уровень автономии – доходы города от налоговых и неналоговых поступлений составляют более 97% от всех доходов города. А расходы Москвы увеличиваются пропорционально доходам. Эксперты подмечают высокую гибкость расходной части бюджета.

Также рейтинговое агентство обратило внимание и на низкий показатель долговых обязательств города. На 1 января 2023 года долговая нагрузка составляла 4,4%, а на конец 2023 года она прогнозируется в 4,9%.



Кроме того, агентство присвоило максимальный кредитный рейтинг и для облигаций города 72, 73 и 74 выпусков, а также для зеленых облигаций Москвы. По словам руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, это означает высокую надежность ценных бумаг.



"Общий объем облигаций Москвы в биржевом обращении составляет 115,4 миллиарда рублей. Прогноз по рейтингу стабильный, что означает высокую вероятность его сохранения на том же уровне на протяжении ближайших 12 месяцев", – отметила она.

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