Цены на АЗС должны быть снижены до экономически обоснованного уровня – ФАС

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Нефтяные компании и независимые АЗС должны понизить цены на топливо на заправках, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, его слова передает ТАСС.

Говоря о том, есть ли ориентир, до которого должны быть снижены цены, он подчеркнул, что это должен быть экономически обоснованный уровень.

Ранее ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым организациям с требованием снизить стоимость топлива на АЗС с учетом сокращения биржевых цен. В ФАС добавили, что игнорирование уведомления ведомство будет рассматривать как нарушение антимонопольного законодательства.

4 октября Минэнерго вместе с Минфином РФ предложили перечень решений для стабилизации внутреннего рынка топлива. Новые меры связаны с введением заградительных пошлин для ряда экспортеров.

В конце сентября ФАС возбудила несколько антимонопольных дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона "О защите конкуренции".

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