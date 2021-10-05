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Экономика

12:14

Сложности из-за дефицита тропических ингредиентов не коснутся кондитеров – эксперты

экономика

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российские кондитеры не будут испытвать сложностей из-за возникшего на рынке дефицита тропических ингредиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей кондитерской отрасли.

Пресс-секретарь "Mars Wrigley Россия" Наталия Родионова рассказала, что компания столкнулась с повышенным уровнем спроса на продукцию под брендом Bounty в начале 2021 года и с перебоями в поставках сырья.

"В связи с тем, что компания Mars предъявляет высокие внутренние требования к качеству сырья, нам потребовалось некоторое время, чтобы восполнить запасы", - отметила она.

В свою очередь, в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" считают, что участники рынка умеют адаптироваться к неурожаям тропических ингредиентов.

Ранее американский производитель кондитерских изделий Mars предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty.

Вынужденное ограничение поставок объяснили повышенным спросом в начале года и снижением поставок сырья. Компания планирует восстановить запасы продукции бренда к середине октября.

По информации газеты "Коммерсант", ограничения поставок могут быть связаны с нехваткой и неурожаем кокосовой стружки. Они могут продлиться до 2022 года.

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