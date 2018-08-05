Додон предложил России отменить ввозные пошлины на ряд товаров

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Республики Молдова Игорь Додон предложил России отменить пошлины на ввоз пяти-шести наиболее востребованных групп товаров, чтобы восстановить товарооборот между странами, передает ТАСС.
"Если мы добьемся снятия таможенных пошлин на 5-6 групп, к которым у нас наибольший интерес – это овощи, фрукты, консервы, винодельческая продукция, хотя бы на какой-то период, – объем экспорта (из Молдавии в Россию) вырастет в несколько раз", – сказал Додон в ходе визита в Омскую область.
Он отметил, что Молдавия также пытается открыть российский рынок для всех молдавских предприятий.
Однако, по его словам, чтобы вернуться к уровню экспорта, который был в 2013 году, нужно договориться с РФ о снятии всех ограничений.
Россия ввела пошлины на молдавские товары после того, как молдавское правительство в 2014 году подписало соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.
Ранее сообщалось, что Додон заявил на встрече с Владимиром Путиным, что Молдавия не будет дружить с Западом против России. По его словам, Молдавию нельзя использовать геополитически.
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