Додон пообещал Путину "не дружить с Западом против России"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Молдавия не будет дружить с Западом против России, заявил президент республики Игорь Додон. По его словам, Молдавию нельзя использовать геополитически.

"Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены – ؘэто моя позиция", – сказал Додон на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, спустя несколько месяцев будут выборы и "ситуация поменяется", передает РИА Новости.

Молдавский лидер отметил изменения в Приднестровском урегулировании за последние полтора года. Миссия на Днестре, по его словам, имеет успех и ее нужно продолжать.

Глава Молдавии поблагодарил российского лидера за содействие в получении республикой статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Для республики, как отметил Додон, интеграционные проекты на пространстве СНГ очень важны.

Кроме того, президент Молдавии поздравил президента России с успешной организацией ЧМ-2018.

Как сообщалось ранее, Додон раскритиковал решение о высылке российских дипломатов из Молдавии, которое приняло правительство страны. Он подчеркнул, что несколько стран-членов НАТО, например, Словакия и Турция, а также Австрия отказались участвовать в "антироссийском демарше".