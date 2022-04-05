"Ашан" опроверг слухи о приостановке деятельности в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Ашан" опроверг слухи о приостановке своей деятельности в России, магазины продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

До этого сообщалось, что "Ашан" изолирует российский офис, а также прекратит инвестиции и поставки в Россию. Ретейлер отметил, что данная статья не соответствует действительности, а является попыткой дестабилизировать ситуацию.

"АШАН Ритейл Россия" продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американская компания Johnson&Johnson приняла решение о приостановке поставок средств личной гигиены на российский рынок в связи с текущими событиями на Украине. При этом компания увеличит объем поставок гуманитарной помощи Украине с 5 до 10 миллионов долларов.

