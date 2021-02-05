Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара утром 5 февраля опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Такое значение было зафиксировано впервые с 27 января.

По состоянию на 11:06 по московскому времени стоимость американской валюты достигла 74,94 рубля. Снижение относительно предыдущего показателя составило 0,75% (56 копеек).

Курс евро также снизился – падение составило 57 копеек, до 89,76 рубля. В то же время, апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается. На торгах за единицу измерения топлива просят 59,33 доллара.

По мнению финансового эксперта Дмитрия Чечулина, в феврале 2021 года российский рубль будет в значительной степени зависеть от цен на нефть. В частности, изменения возможны на фоне встречи мониторингового комитета ОПЕК.

