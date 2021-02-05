Почти 500 тыс бесплатных консультаций для малого бизнеса провели в столице за пять лет

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Для столичных предпринимателей провели почти 500 тысяч бесплатных консультаций за последние пять лет, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Только в прошлом году предприниматели получили больше 133 тысяч консультаций, а за последние пять лет – уже 494 тысячи. Самые распространенные вопросы касаются льгот и действующих в городе мер поддержки, подготовки юридических и налоговых документов, участия в образовательных программах, отраслевых конференциях и бизнес-акселераторах", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что такие консультации очень популярны у столичных предпринимателей. По его словам, больше всего представители малого бизнеса интересуются вопросами финансовой поддержки, а также ведением бухгалтерии и налогообложением.

В 2020 году в Москве заработала горячая линия, по которой предприниматели могут связаться с экспертами и задать им вопрос. Бизнесмены могли задать вопросы по телефону либо заполнить анкету на сайте.

Ранее во флагманском офисе "Мои документы" на юго-востоке столицы открыли новый центр услуг для бизнеса. Там можно оформить и сразу подать документы на регистрацию бизнеса без посещения налоговой инспекции.

Предпринимателям напомнили, что в каждом центре услуг для бизнеса можно подготовить необходимые бумаги для внесения изменений в государственный реестр ИП и юрлиц, оформить заявление для перехода на упрощенную систему налогообложения или патентную систему, а также заполнить налоговую декларацию.

