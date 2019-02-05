Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:37

Названа средняя зарплата москвичей

экономика

09:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/LUNNO

Размер средней зарплаты в Москве в 2018 году составил 80 881 рубль. Такие данные предоставил Мосгорстат, изучив рынок за период с января по ноябрь прошлого года.

Как сообщает RT со ссылкой на отчет ведомства, это на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В документах Мосгорстата отмечается также, что за прошедший год больше всего зарплата выросла в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг (+27,7%), образования (+22,2%) и деятельности в области информации и связи (+21,7%).

Ранее министерство труда России представило список самых востребованных профессий в 2018 году. Результаты анализа показали, что больше всего работодатели искали бухгалтеров – 130 802 вакансии (в 2017 году – 100 684 вакансии).

В конце прошлого года также были названы профессии, которые, как ожидается, станут самыми востребованными в 2019 году. Это разработчик мобильных приложений и дизайнер пользовательских интерфейсов. Средняя зарплата у таких специалистов – от 100 до 150 тысяч рублей.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика