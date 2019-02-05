Названа средняя зарплата москвичей

Фото: depositphotos/LUNNO

Размер средней зарплаты в Москве в 2018 году составил 80 881 рубль. Такие данные предоставил Мосгорстат, изучив рынок за период с января по ноябрь прошлого года.

Как сообщает RT со ссылкой на отчет ведомства, это на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В документах Мосгорстата отмечается также, что за прошедший год больше всего зарплата выросла в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг (+27,7%), образования (+22,2%) и деятельности в области информации и связи (+21,7%).

Ранее министерство труда России представило список самых востребованных профессий в 2018 году. Результаты анализа показали, что больше всего работодатели искали бухгалтеров – 130 802 вакансии (в 2017 году – 100 684 вакансии).

В конце прошлого года также были названы профессии, которые, как ожидается, станут самыми востребованными в 2019 году. Это разработчик мобильных приложений и дизайнер пользовательских интерфейсов. Средняя зарплата у таких специалистов – от 100 до 150 тысяч рублей.