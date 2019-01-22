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09:59

Названы самые востребованные профессии 2018 года

общество образование

09:59

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Фото: depositphotos/racorn

Профессии в сфере бухгалтерского учета и образования стали самыми востребованными в 2018 году, заявило министерство труда России. Ведомство ссылается на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы, передает RT.

Данные собраны из открытых источников по поиску работы. Их собрал Всероссийский научно-исследовательский институт труда ведомства совместно с РЭУ имени Плеханова. Результаты анализа показали, что в 2018 году больше всего искали бухгалтеров – 130 802 вакансии (в 2017 году – 100 684 вакансии).

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков назвал данные о востребованности бухгалтеров позитивной тенденцией.

"Это говорит о том, что все больше создается предприятий, бизнеса, какие-то организации выходят из тени. Труд же преподавателя, к сожалению, до сих пор остается недооцененным, низкооплачиваемым, поэтому в этой сфере создается дефицит педагогов", – сказал он.

Также было много вопросов по вакансиям педагогов. Для преподавателей профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в прошлом году было размещено 100 834 вакансии, для дошкольного – 96 171 объявление.

В конце прошлого года были названы профессии, которые, как ожидается, станут самыми востребованными в 2019 году. Это разработчик мобильных приложений и дизайнер пользовательских интерфейсов. Средняя зарплата у таких специалистов – от 100 до 150 тысяч рублей.

общество образование

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