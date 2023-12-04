Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил 91 рубль впервые с 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 17:02 по московскому времени, американская валюта выросла на 0,68%, до 91,02 рубля. К 17:04 мск доллар торговался по 91,05 рубля (+0,7%).

При этом евро поднялся до 98,8 рубля, прибавив 0,87%. Курс юаня вырос на 0,94%, до 12,744 рубля.

В пятницу, 1 декабря, курс доллара превысил 90 рублей впервые с 20 ноября. По данным на 12:48 по московскому времени, американская валюта увеличилась на 0,62%, до 90,005 рубля. К 12:55 доллар ускорил рост и был на уровне 90,05 рубля (+0,66%).

Между тем евро поднялся до 98,18 рубля, прибавив 0,8%. Юань вырос на 0,83% и торговался по 12,593 рубля.

"Деньги 24. Итоги": рубль укрепился ниже 90 за доллар