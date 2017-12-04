Льготы россиян хотят записать на банковские карты

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Каждый россиян в будущем может получить уникальный идентификатор, на который будет записана информация о льготах. Например, член многодетной семьи или пенсионер. По ID в аптеках и магазинах граждане смогут получить скидки. Такой вариант в настоящее время прорабатывает ассоциация "Финтех" при Центробанке, сообщает газета "Известия".

С точки зрения безопасности отмечают эксперты записать идентификатор на банковскую карту станет самым оптимальным вариантом. "Финтех" ориентируется на мировой опыт. Уникальные идентификаторы граждан для получения соцгарантий – распространенная практика. В США давно используются номера социального страхования (SSN, Social Security number), которые выдаются и детям, и взрослым.

Близкий к Центробанку собеседник издания, сообщил что сейчас решается вопрос, куда записывать ID – на банковскую карту или сим-карту. Обе оформляются по паспорту, поэтому на них проще добавить информацию о льготах. Пока что вместо идентификатора используются различные удостоверения, в частности, пенсионные.



После того как "Финтех" проработает инициативу, в действующее законодательство разработают поправки, пояснил собеседник издания близкий к Банку России. В то же время в Минфин России подобная инициатива не поступала, сообщили в пресс-службе министерства.

Некоторые эксперты считают, что россиянам не нужны новые идентификаторы, хватает действующих. По сути, функции ID сейчас выполняет СНИЛС, и его номер можно записать в сим-карту или банковскую карту.

"СНИЛС есть у большинства граждан России. В отличие от номера паспорта, который хоть и уникален для каждого человека, но выдается лишь по достижении им 14 лет и может смениться в течение жизни гражданина, СНИЛС получают даже младенцы и он остается неизменным на протяжении жизни человека", – объяснил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.