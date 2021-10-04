Названы российские города с самыми высокими зарплатами

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Заработная плата жителей трех российских городов в первом полугодии текущего года в среднем превысила 100 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование сообщает РИА Новости.

Самый высокий уровень доходов зафиксировали в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве. В первую десятку также вошли Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

По словам экспертов, в северных городах, которые расположились на первых строчках рейтинга, сосредоточена основная добыча углеводородов и ряда полезных ископаемых в сложных климатических условиях.

В денежном выражении самая высокая зарплата зафиксирована в Анадыре, подсчитали аналитики. В первом полугодии 2021 года средний заработок там составил чуть более 129 тысяч рублей.

Самое низкое соотношение зарплаты эксперты зафиксировали в Элисте. В столице Калмыкии средний доход составляет чуть менее 32 тысяч рублей. Также в список городов с относительно невысокой покупательской способностью вошли Нальчик, Грозный, Таганрог, Иваново, Владикавказ и Майкоп.

По словам специалистов, уровень зарплат в России отличается в зависимости от места проживания и отрасли. Для оценки аналитики рассчитали соотношение среднего заработка в ста крупнейших городах РФ и стоимости фиксированного потребительского набора.

Ранее Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития, в котором говорится, что в текущем году сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, Калмыкии и Забайкальском крае.

Отмечается, что темпы прироста номинальной зарплаты в вышеперечисленных регионах превысят 9%. В среднем по России в этом году данный прирост составит 9,3%, что соответствует сумме в 56 тысяч рублей.