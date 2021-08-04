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Экономика

15:41

Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов

экономика

Фото: depositphotos/mizar_219842

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что россиянам не стоит ожидать скорого повышения доходов, а также модернизации промышленности. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

По мнению эксперта, последние действия Банка России могут спровоцировать экономическую стагнацию. Вероятен, по его словам, и рост инвестиций в основной капитал.

"Наивно считать, что ЦБ может остудить мировую инфляцию", – добавил Дерипаска.

Предприниматель указал на такие проблемы российского бизнеса, как высокая стоимость рабочего капитала, продолжительные экспортно-импортные операции и необходимость работать с долгим инвестиционным циклом. В совокупности эти факторы мешают создавать продукцию и обеспечивать экспорт.

Ранее Олег Дерипаска объявил, что в России сформировались "предсказуемые условия" для инвестиций. Он также спрогнозировал рост вложений иностранного капитала в экономику РФ.

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