Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов

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Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что россиянам не стоит ожидать скорого повышения доходов, а также модернизации промышленности. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

По мнению эксперта, последние действия Банка России могут спровоцировать экономическую стагнацию. Вероятен, по его словам, и рост инвестиций в основной капитал.

"Наивно считать, что ЦБ может остудить мировую инфляцию", – добавил Дерипаска.

Предприниматель указал на такие проблемы российского бизнеса, как высокая стоимость рабочего капитала, продолжительные экспортно-импортные операции и необходимость работать с долгим инвестиционным циклом. В совокупности эти факторы мешают создавать продукцию и обеспечивать экспорт.

Ранее Олег Дерипаска объявил, что в России сформировались "предсказуемые условия" для инвестиций. Он также спрогнозировал рост вложений иностранного капитала в экономику РФ.