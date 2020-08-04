Минфин предлагает увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство финансов Российской Федерации предлагает увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в следующем году. При этом финансирование может вырасти на 88,8 миллиона рублей, следует из документа Минфина.

Размер финансирования может составить 14,28 миллиарда рублей. При этом в 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей – до 14,4 миллиарда. Еще корректировки предполагаются в 2023 году, когда увеличат финансирование на 219 миллионов рублей – до 14,8 миллиарда рублей.

Еще, как ожидается, увеличат расходы на обеспечение деятельности заместителя председателя Совбеза России и государственных служащих. В результате в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда – до 25,9 миллиарда, в 2022-м и 2023-м – по 1,16 миллиарда – до 26,4 миллиарда соответственно.

Ранее говорилось, что Москва заняла 20-е место в топ-100 развивающихся стартап-экосистем. Эксперты оценивали эффективность стартап-экосистем, уровень финансирования, степень его доступности и развития талантов.