Средняя зарплата россиян выросла с начала 2018 года

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Среднемесячная зарплата в России в первом полугодии 2018 года выросла на 11 процентов и составила 42550 рублей.
Как сообщает RT со ссылкой на данные Росстата, в первом полугодии 2017 года этот показатель составлял 38049 рублей. Кроме того, это более чем на восемь процентов больше показателей за весь предыдущий год (39167 рублей).
Ранее в ведомстве сообщили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 миллиона человек в 2016-м до 19,3 миллиона в прошлом году.
По предварительно информации ведомства за 2017 год, доля граждан, проживающих за чертой бедности, снизилась впервые за пять лет.
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