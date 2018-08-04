Средняя зарплата россиян выросла с начала 2018 года

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Среднемесячная зарплата в России в первом полугодии 2018 года выросла на 11 процентов и составила 42550 рублей.

Как сообщает RT со ссылкой на данные Росстата, в первом полугодии 2017 года этот показатель составлял 38049 рублей. Кроме того, это более чем на восемь процентов больше показателей за весь предыдущий год (39167 рублей).

Ранее в ведомстве сообщили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 миллиона человек в 2016-м до 19,3 миллиона в прошлом году.

По предварительно информации ведомства за 2017 год, доля граждан, проживающих за чертой бедности, снизилась впервые за пять лет.