В Росстате сообщили о снижении уровня бедности россиян

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Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 миллиона человек в 2016-м до 19,3 миллиона в прошлом году. Такие данные предоставили в Росстате.
По предварительно информации ведомства за 2017 год, доля граждан, проживающих за чертой бедности, снизилась впервые за пять лет.
Как сообщают "Известия", тенденцию по снижению уровня бедности в стране подтвердили и в Минтруде. В докладе министерства правительству отмечается, что в 2017 году в регионах развивалось оказание государственной соцпомощи на основании социального контракта. Он направлен на стимулирование малообеспеченных граждан к выходу из бедности.
Специалисты также отмечают, что снижение уровня бедности может быть связано с тем, что прожиточный минимум в 2017 году вырос на 2,6 процента относительно 2016-го, а инфляция за тот же период составила 3,7 процента. Таким образом, часть граждан покинула группу бедных.
Ранее в мае Дмитрий Медведев в ходе всероссийской конференции партии "Единая Россия" поставил задачу снизить уровень бедности в РФ.
По его словам, в ближайшие шесть лет этот показатель должен снизиться минимум в два раза. Премьер подчеркнул необходимость обновить структуру занятости. При этом свое внимание он обратил на молодежь и людей предпенсионного возраста.
Также он добавил, что необходимо повысить эффективность системы социальной помощи, обеспечить дальнейший рост зарплаты работников бюджетной сферы, индексации пенсий и социальных выплат.
В ноябре 2017 года Дмитрий Медведев заявил, что бедность является кричащей проблемой экономики РФ, и призвал принять конкретные меры для борьбы с ней.
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