Курс рубля упал до минимума с конца мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс доллара на Московской бирже вырос до 71,39 рубля, а евро поднялся до 80,26 рубля. При этом в ходе торгов доллар поднимался до 71,66 рубля – максимума с 25 мая, евро – до 80,57 рубля, максимума с 6 мая.
Рубль начал падение на фоне снижения цен на углеводороды, передает "Вечерняя Москва". Так, нефть марки Brent подешевела до 42,77 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI снизилась до 40,28 доллара, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Нефть дешевеет из-за опасений по поводу спроса из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в США. 2 июля в США был установлен антирекорд по числу новых заразившихся за день — более 50 тысяч человек.
Влияние на стоимость нефти могло оказать и заявление Саудовской Аравии, которая пригрозила новой ценовой войной, если другие члены соглашения по сокращению добычи нефти не компенсируют несоблюдение квот.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой. При этом Минфин ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов, а следующем году – "немногим больше".
Рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: