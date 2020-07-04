Курс рубля упал до минимума с конца мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара на Московской бирже вырос до 71,39 рубля, а евро поднялся до 80,26 рубля. При этом в ходе торгов доллар поднимался до 71,66 рубля – максимума с 25 мая, евро – до 80,57 рубля, максимума с 6 мая.

Рубль начал падение на фоне снижения цен на углеводороды, передает "Вечерняя Москва". Так, нефть марки Brent подешевела до 42,77 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI снизилась до 40,28 доллара, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Нефть дешевеет из-за опасений по поводу спроса из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в США. 2 июля в США был установлен антирекорд по числу новых заразившихся за день — более 50 тысяч человек.

Влияние на стоимость нефти могло оказать и заявление Саудовской Аравии, которая пригрозила новой ценовой войной, если другие члены соглашения по сокращению добычи нефти не компенсируют несоблюдение квот.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой. При этом Минфин ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов, а следующем году – "немногим больше".