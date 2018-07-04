Реальные зарплаты россиян выросли на 10% за несколько месяцев – Топилин

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Реальные зарплаты в России за 3-4 месяца выросли на 10 процентов, сообщил глава министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
По его словам, такой тенденции не наблюдалось с начала 2000-х годов. Также Топилин отметил, что уровень безработицы в стране опустился ниже четырех процентов.
"Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет", – сказал министр в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он также отметил, что в среднем зарплаты должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту, поскольку часто высококвалифицированные специалисты уже в 55 лет хотят уйти на пенсию, из-за этого компания теряет важного сотрудника.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика в 2018 году вырастет на 2,1 процента, а реальные зарплаты граждан – на 6,3 процента.
В ЦБ отметили рост оптимистических настроений у населения России. Граждане перестали избыточно копить деньги, вернувшись к уровню сбережений 2013–2014 годов. Уходу от сберегательной модели поспособствовало оживление на рынке потребительского кредитования, стабилизация экономики, а также оптимистичные ожидания, позволяющие совершать большие покупки.
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