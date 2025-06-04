Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11 руб впервые с 28 мая

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Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 11 рублей впервые с 28 мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:58 по московскому времени, юань вырос на 10,25 копейки – до 11,007 рубля. К 16:03 он находился на уровне 11,067 рубля.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что текущим летом ожидается ослабление рубля до 85–95 за доллар. С его слов, российская валюта крепче 85 американской может сильно обострить дефицит государственного бюджета. Поэтому он не исключил, что будут приняты экстраординарные меры.

В свою очередь, аналитик Игорь Расторгуев считает, что курс рубля может ослабнуть уже в июне 2025 года. По его мнению, курс может опуститься до 92 рублей за доллар. Кроме того, возможно ослабление акций некоторых компаний.