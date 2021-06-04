Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent впервые более чем за два года поднялась выше 72 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:20 по московскому времени стоимость августовских фьючерсов североморской нефти Brent достигла 72,08 доллара за баррель, показав рост 1,08%. В последний раз такой показатель наблюдался в мае 2019 года.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI, в свою очередь, поднялись в цене на 1,25%, достигнув 69,67 доллара за баррель.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов предположил, что цена на нефть вряд ли в скором времени дойдет до отметки 100 долларов за баррель. По его прогнозу, в ближайшие 2–3 года цены будут держаться на уровне 50–60 долларов.