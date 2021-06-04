Вице-премьер Абрамченко рассказала о стабилизации цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России цены на продукты питания стабилизировались, рост цен превышает инфляцию только на так называемый борщевой набор, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в кабмине налажен мониторинг цен на еженедельной основе. Абрамченко уточнила, что данные поступают от контрольно-кассовой техники, Росстата, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза.

"Все эти данные собираются воедино, и мы смотрим всю цепочку, от производства до контрольно-кассовой техники, до конкретного потребителя, что происходит с ценами. И в последнюю неделю мы фиксируем превышение цен над уровнем инфляции только в отношении борщевого набора, но это сезонный фактор. Самый большой вклад больше 11% – это картофель", – рассказала Абрамченко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее заявил о стабилизации цен на социально значимые товары, которой удалось добиться благодаря действиям российского правительства.

Ранее Минсельхоз предложил правительству создать в России государственный интервенционный фонд сахара. По его словам, объем фонда может составить до 500 тысяч тонн – именно столько приблизительно потребляют сахара в России ежемесячно.

Патрушев добавил, что сахар является высоковолатильным товаром и его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Создание интервенционного фонда, по его словам, позволит сделать цены на сахар стабильными.

В середине мая Минсельхоз оценивал ситуацию с ценами на сахар в России как стабильную, но отмечал, что в дальнейшем на стабилизацию будут влиять квота на импорт с пониженной ставкой пошлины и расширение посевных площадей.