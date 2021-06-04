ЦБ отозвал лицензию у АО "РФИ Банк"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк с 4 июня отозвал лицензию у АО "Резервные финансы и инвестиции" (московского РФИ Банка).
. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятора.
Уточняется, что деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, которые были направлены на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими конторами.
В ЦБ рассказали, что регулятор принял такое решение, руководствуясь тем, что РФИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка, из-за чего в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, а также вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
По величине активов, в соответствии с рейтингом РИА Новости, РФИ Банк на 1 апреля занимал 320-е место в банковской системе России.
Как отмечается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплаты вкладчикам РФИ Банка начнутся не позже 18 июня 2021 года. Для оперативного приема заявлений и ускорения выплат возмещения по вкладам агентство планирует использовать банки-агенты, отобранные на конкурсной основе в срок не позднее 10 июня 2021 года.
Ранее Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка. Банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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