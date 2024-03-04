Незавершенные переводы через Contact вернут в ходе ликвидации Киви Банка – АСВ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Более 17 тысяч незавершенных переводов платежной системы Contact на сумму свыше 700 миллионов рублей вернут в период ликвидации Киви Банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Уточняется, что Киви Банк являлся оператором платежной системы Contact. Деньги можно получить во время ликвидации банка в составе третьей очереди кредиторов. Для этого необходимо подать требование кредитора, которое включат в реестр требований кредиторов банка.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. В качестве причины такого решения регулятор назвал многочисленные нарушения законов.



Как уточнил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, Центробанк не нашел необходимости в санации Киви Банка. Эксперты выяснили, что при отзыве лицензии не произойдет "ничего страшного" для рынка, добавил он.

У Киви Банка выявили более 9,3 миллиона электронных кошельков