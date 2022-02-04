"Газпром" и CNPC подписали договор на поставку газа с Дальнего Востока

Фото: Москва 24/Колобаев Михаил
"Газпром" и китайская нефтегазовая компания CNPC заключили долгосрочный контракт о поставке 10 миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Об этом сообщается в телеграм-канале российской компании.
В "Газпроме" отмечают, что подписание договора стало новым шагом в укреплении российско-китайского энергетического сотрудничества. По оценкам компании, в результате выполнения контракта объем поставок газа из России в КНР возрастет до 48 миллиардов кубометров в год.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что коллеги из CNPC уже убедились в том, что российская компания является надежным поставщиком природного газа.
"Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями", – заключил Миллер.
Ранее Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения являются хорошим примером строительства достойных двусторонних отношений. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине он подчеркнул, что сложившиеся отношения помогают развиваться двум странам.
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