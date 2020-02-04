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Москва 24

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Экономика

09:20

Вступили в силу новые правила провоза наличности за границу

экономика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В России вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу, сообщает "Мир 24".

С 4 февраля, чтобы перевезти через таможенные границы ЕАЭС суммы свыше 100 тысяч долларов, нужно предоставить дополнительные документы. Иначе деньги через границу не пропустят.

Это могут быть свидетельства банков и кредитных организаций о финансовых операциях, таких как обмен валюты, снятие денег со счета, получение кредита, а также документы о совершении гражданско-правовых сделок, права на наследство или дарение.

Ранее сообщалось, что туристы из России стали более экономно расходовать деньги во время отдыха за границей. Значительнее всего сократились траты на сувениры, кафе и рестораны.

Эксперты отмечают, что за последние два года резко сократилось число россиян, которые тратят во время заграничного отдыха все привезенные с собой деньги (с 38% – в 2017 году, до 30% – в 2019 году). Самым популярным вариантом оплаты покупок за рубежом остаются наличные, однако растет доля и тех, кто предпочитает пользоваться банковской картой.

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