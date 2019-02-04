Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Индекс Мосбиржи днем 4 февраля обновил исторический максимум, превысив 2537 пунктов на фоне дорожающей нефти.

К 13:40 индекс Мосбиржи вырос на 0,6 процента, добравшись до 2537,43 пункта. Предыдущий максимум был зафиксирован 31 января – 2536,28 пункта. Индекс РТС поднялся до 1218,81 пункта.

1 февраля индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,13 процента – до 2517,83 пункта. Индекс РТС потерял 0,14 процента, составив 1212,71 пункта.

Тогда же, по данным Мосбиржи, доллар подорожал на 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Его стоимость составила 65,60 рубля. Евро поднялся на 20 копеек – до 75,04 рубля.