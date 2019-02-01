Евро и доллар выросли к рублю на торгах

Открытие торгов 1 февраля отметилось увеличением курсов американской и европейской валют. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Доллар подорожал на 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Его стоимость составила 65,60 рубля. Евро также поднялся на 20 копеек, достигнув отметки 75,04 рубля.
А вот индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,13%, до 2517,83 пункта. Индекс РТС потерял 0,14%, составив 1212,71 пункта.
В ходе торгов 31 января биржевой курс евро опустился ниже 75 рублей, а доллар подешевел до 65,27 рубля.
В январе глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил об отсутствии искажений курса рубля. Он напомнил, что в сентябре прошлого года искажения курса рубля вызвали цены на нефть, которые с тех пор резко упали. Однако финансовый рынок сохранил стабильность.
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