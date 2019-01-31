Биржевой курс евро опустился ниже 75 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс рубля растет к доллару и евро на торгах Московской биржи.

По данным на 13:36, курс евро снизился на 35 копеек – до 74,88 рубля, обновив минимум с 25 января, курс доллара – на 23 копейки – до 65,27 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, 1 февраля, снизился на 37 копеек – до 75,2 рубля, курс доллара уменьшился на 74,1 копейки – до 65,35 рубля.