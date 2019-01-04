Рубль подрос на фоне дорожающей нефти

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Рубль и российский рынок акций растут второй день подряд на фоне дорожающей нефти. Курс доллара к рублю расчетами "завтра" днем 4 января снижался на 62 копейки и составлял 68,02 рубля, а курс евро – на 60 копеек, до 77,65 рубля.

Индекс Мосбиржи приблизился к 2400 пунктам, а индекс РТС превысил 1100 пунктов. Оба индекса продемонстрировали максимум с середины декабря 2018 года.

В начале 2019 года курс доллара превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года. При этом российская валюта укрепилась по отношению к евро.

В конце декабря 2018 года глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал о механизмах защиты рубля. В их числе он назвал таргетирование инфляции, новые правила налогового регулирования, а также "механизм, предохраняющий Россию от волатильности на мировых сырьевых рынках".