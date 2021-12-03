Столичная сфера услуг начала восстанавливаться после нерабочих дней

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная сфера услуг начала восстанавливаться после ограничений, действовавших в конце октября и начале ноября. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На прошлой неделе, с 22 по 28 ноября, среднесуточный оборот сферы услуг составил 22,42 миллиарда рублей. Это превосходит показатели аналогичного периода 2019 года на 21,6%, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ефимов отметил, что обороты наращивает сфера общественного питания, потерявшая за период нерабочих дней около 58% выручки. В частности, на прошлой неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 миллиарда рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4%

Также активно растет выручка в сфере бытовых услуг, ее обороты на прошлой неделе выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 505 миллиона рублей. У стоматологий выручка составила 207 миллионов рублей, увеличившись на 65,6%

По словам экспертов Аналитического центра Москвы, активный рост показывает и сфера финансовых услуг. С 22 по 28 ноября обороты в ней достигли 3,7 миллиарда рублей. Также до 5,7 миллиарда рублей выросла выручка организаций телекоммуникаций и связи.

Помимо этого, восстановился спрос на услуги бьюти-индустрии. Во время ограничений она потеряла около 86% среднесуточной выручки. За прошлую неделю ее среднесуточный оборот составил 233,7 миллиона рублей. Это на 4,6% больше, чем за аналогичную неделю 2019 года.

Выручка предприятия сферы культуры, досуга и спорта за неделю составила 507 миллионов рублей, что на 46% выше показателей недели перед введением ограничений. Тем не менее докризисных показателей эта сфера не достигла.

Глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов рассказал, что обороты сферы развлечений сейчас ниже уровня аналогичной недели 2019 года на 14,2%. Он подчеркнул, что эта отрасль – одна из наиболее пострадавших от пандемии.

Специалисты ожидают, что декабрь и начало января станут высоким сезоном для многих отраслей сферы услуг, традиционно востребованных перед праздниками и во время новогодних каникул.

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2021 года реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как считают эксперты, в этом году продолжилось восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения. Они также утверждают, что доходы в некорпоративном секторе после второго квартала оказались на 18% ниже, чем аналогичный период 2019 года, когда не было пандемии.

К такому сектору относятся работники с трудовым доходом, но не являющиеся наемными работниками. В частности, речь идет об индивидуальных предпринимателях, самозанятых, занятых неформально и занятых у частных лиц.