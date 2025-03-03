Bloomberg: цены на электричество упали ниже нуля в некоторых европейских странах

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Цены на электричество упали ниже нуля в некоторых европейских странах в связи с тем, что немецкие солнечные электростанции вырабатывают максимальные объемы энергии с сентября прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что в Германии цена за мегаватт-час была отрицательной и составляла минус 17,73 евро. Аналогичная ситуация наблюдалась в Нидерландах и Бельгии. Кроме того, цены на электричество, уходящие в минус, в европейских странах начали встречаться чаще, так как предложение превысило спрос.

"Хотя это хорошо для некоторых потребителей, в основном в Северной Европе, это вызывает беспокойство у тех, кто инвестировал в солнечную и ветровую энергетику, поскольку низкие цены подрывают доходность", – добавило агентство.

Между тем средняя стоимость газа в Европе по итогам января выросла на 6%, приблизившись почти к 517 долларам за 1 тысячу кубометров. К росту цен привели высокие темпы отбора из европейских хранилищ, которые активизировались в условиях холодной погоды, а также остановка транзита российского газа через Украину.

В частности, 31 декабря 2024 года фьючерсы на газ торговались по цене, близкой к 539 долларам за 1 тысячу кубометров, а уже 31 января 2025 года торги закрылись на отметке 577 долларов.