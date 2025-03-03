"Известия": мелкие фирмы хотят освободить от обязанности принимать оплату по QR-коду

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Российские власти обсуждают вопрос освобождения небольших компаний от обязанности предоставлять для оплаты универсальный QR-код. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на зампреда Центробанка Алексея Гузнова.

Такая возможность останется только для крупных компаний, выручка которых превышает 20 миллионов рублей, указал он. В настоящее время соответствующий порог действует для обязанности принимать карты "Мир". Гузнов напомнил, что ранее этот порог составлял 30 миллионов, но с 1 июля 2021 года его понизили на треть.

При этом зампред Центробанка считает, что и для универсального QR-кода нужна отсечка. По его мнению, внедрять эту технологию должны те предприятия, которые лучше подготовлены к инвестициям в такие технологии.

В свою очередь, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что по изначальным планам все компании должны были предоставлять универсальный QR-код. Однако вариант оказался нерабочим, поскольку у самозанятых и ИП, которые торгуют на рынках, может не быть денег на покупку банковского терминала для показа QR-кода.

Такая мера могла бы привести к закрытию микробизнеса, поэтому порог в 20 миллионов выглядит более логичным, считает Войлуков.

Как рассказывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, универсальный QR-код позволит обеспечить равные условия для всех участников рынка. По ее словам, это облегчит доступ россиян к оплате, так как на кассах в магазинах будет использоваться только один код вместо нескольких, как это происходит сейчас.

Благодаря нововведению один QR-код можно будет использовать и для системы СБП, и для pay-сервисов разных банков, а также для сервисов рассрочки. Все эти варианты будут отображаться на экране телефона при сканировании кода, отметил начальник управления развития продуктов департамента корпоративного бизнеса одного из банков Павел Соломин.

Более того, в будущем универсальный QR-код также позволит осуществлять оплату с использованием цифрового рубля, добавил он.

По мнению директора по инновациям одной банковской группы Виталия Копысова, универсальный QR-код станет отличным инструментом для создания единого сценария оплаты и принесет пользу для всех компаний. С ним согласился Соломин, добавив, что покупателям не придется думать о том, как отсканировать код и какое приложение использовать.

Вместе с ними поэтапное внедрение универсального QR-кода назвал оправданным заместитель председателя правления еще одного банка Николай Козак. Он уверен, что такой подход позволит крупным игрокам лучше освоить технологию и предложить рынку более совершенный продукт с четким механизмом внедрения и масштабирования. В дальнейшем небольшим компаниям будет проще присоединиться к проекту, поскольку в отрасли уже появятся наработанные шаблоны.

Ведущий аналитик одной финансовой компании Наталья Мильчакова заявила, что порог в 20 миллионов рублей в год будет более чем достаточным. Эксперт напомнила, технология оплаты по QR-коду была разработана специально для малого и среднего бизнеса, чтобы помочь небольшим предприятиям сэкономить на эквайринговых расходах.

В таком случае послабление нужно только совсем малым компаниям, особенно ИП, применяющим упрощенный налоговый режим, добавила Мильчакова. Кроме того, не все их клиенты готовы расплачиваться по QR-коду и в целом осуществлять цифровые платежи.

В то же время Торгово-промышленная палата (ТПП) выступила исключительно за добровольное использование новой технологии всеми компаниями, независимо от их размера. По мнению президента ТПП Сергея Катырина, это позволит снизить финансовую нагрузку, особенно на малый бизнес, и даст возможность предприятиям самостоятельно выбирать наиболее удобные для них методы оплаты.

Центробанк 17 февраля утвердил стандарт безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Теперь финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют данную функцию, могут разрабатывать на основе этого регламента внутренние меры защиты.

Также ЦБ систематизировал в документе угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, в зависимости от видов QR-кодов. Еще там описаны стандартные методы предотвращения этих рисков.