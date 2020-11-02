В ЦБ заявили, что ослабление рубля повлияет на темпы роста цен

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Ослабление рубля еще повлияет на темпы роста цен в ближайшие месяцы, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о денежно-кредитной политике Банка России.

"В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится", – говорится в сообщении представителей ЦБ.

В понедельник официальный курс евро вырос до 93,76 рубля. Так, американская валюта впервые с конца марта – выше 80 рублей.

Кроме того, в Кремле прокомментировали резкий скачок доллара и евро. "Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

