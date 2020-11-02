Официальный курс евро вырос до 93,76 рубля

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Официальный курс евро во вторник вырос на 1,13 рубля и составил 93,76 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курс доллара к рублю увеличился на 1,24 рубля – до 80,57 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины возросла до 86,5 рубля.

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля на валютном рынке. Он отметил, что волатильность минимизируется усилиями регулятора.

Ранее курс доллара впервые с 30 марта превысил отметку 80 рублей и составлял 80,19 рубля. В то же время евро оценивался в 94,02 рубля – столько европейская валюта не стоила с декабря 2014 года.

