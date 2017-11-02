Табачные компании просят правительство сохранить в тайне состав сигарет‍

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Представители российской табачного бизнеса обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой дополнительно обсудить "антитабачную концепцию" Минздрава, чтобы в дискуссии могли принять участие все заинтересованные стороны.

Соответствующее письмо главе правительства РФ направили гендиректор ассоциации производителей табачной продукции "Табакпром" Андрей Межонов и исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов, передает Интерфакс. Они представляют ведущих игроков российского табачного рынка.

По мнению авторов письма, если реализовать антитабачную концепцию Минздрава в ее нынешнем виде, это может иметь крайне негативные последствия для отрасли, в которой работают свыше 10 тысяч человек и которая приносит в бюджет страны 500 миллиардов рублей ежегодно только от акцизов.

В частности, подчеркнули представители табачных ассоциаций, предложение Минздрава о введении унифицированной "простой" упаковки сигарет противоречит законодательству РФ и ЕАЭС по охране товарных знаков и защиты конкуренции, а также идет вразрез с международными соглашениями. Табачники напомнили об опыте Австралии, где ранее также попытались внедрить простую упаковку. В результате австралийские покупатели стали все чаще выбирать более дешевую продукцию, а незаконный оборот сигарет сильно вырос, так как отличить оригинальную и поддельную продукцию стало сложнее.

Кроме того, планируемый запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий представители российской табачного бизнеса назвали избыточной мерой, отметив, что достаточных доказательств вреда таких изделий для здоровья пока нет.

По словам Межонова и Воронцова, бороться с теневым оборотом табачных изделий необходимо не путем введения административных режимов производства (лицензирования), а путем лучшей информированности полиции, а также безусловной конфискации и уничтожения нелегального оборудования для производства сигарет.

В конце октября стало известно, что Минздрав России внес в правительство, разработанную ведомством концепцию по сокращению курения табака. Проект рассчитан до 2022 года.

Как пояснила глава Минздрава Вероника Скворцова, концепция, в частности, предусматривает меры по ограничению средств электронной доставки никотина. Проект антитабачной концепции также направлен на поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ и введение экологического налога на сигареты с 2018 года.

Кроме того, Минздрав планирует с 2017 года установить 10-процентный налог на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина. Полученные деньги поступят в бюджеты российских регионов.

Аналитик табачного рынка Вадим Желнин заявил, что новая антитабачная концепция на 2018–2022 годы едва ли снизит число курильщиков среди россиян. Говоря о Европе, Желнин напомнил об обстоятельстве, которое зачастую упускают. Речь идет о том, что в среднем уровень нелегальной табачной продукции там составляет около 30 процентов.



Между тем, все больше россиян признают, что курить − не только экономически невыгодно, но еще и не модно. Подробнее о том, как избавиться от вредной привычки, читайте в материале портала Москва 24.