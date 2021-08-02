Аналитики спрогнозировали курс доллара ниже 73 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аналитики из крупных банков России прогнозируют укрепление рубля в августе, сообщает газета "Известия" со ссылкой на консенсус-прогноза.
Как уточняется, такого мнения придерживаются 7 из 16 аналитиков. Еще 6 специалистов полагают, что рубль сдаст позиции, но сильно не подешевеет и останется ниже 74 рублей за доллар. Трое экспертов прогнозируют, что до конца года российская валюта вырастет до 71,5–72 рублей за доллар.
В "МКБ Инвестициях" отмечают, что ожидания слабой динамики рубля в августе в большинстве случаев преувеличены. Поясняется, что отчасти это связано с последней статистикой, когда изменение курса было вызвано конкретными разовыми драйверами, к которым отнесены заметный отток капитала с развивающихся рынков, санкционные риски в 2018 году, слабость emerging markets из-за девальвации юаня в 2015 году.
Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев рассказал, что для национальной валюты важными факторами остаются санкционная повестка и геополитический фон.
По его словам, пока они находятся в нейтральном состоянии, рубль может чувствовать себя уверенно, однако при появлении новых признаков обострения ситуации российская валюта может оказаться под давлением.
"Говоря о конкретном диапазоне обменных курсов рубля в августе, мы ожидаем 71,5–75 рублей за доллар", – пояснил Евстифеев.
Ранее директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал, что рубль относится к валютам, которые имеют потенциал к росту. Как объяснил специалист, большой приток валюты в российскую экономику обеспечивается ростом валютной выручки экспортеров РФ.
Кроме того, политическая напряженность достигла минимума с 2014 года. Об этом говорит компромисс США и ФРГ по "Северному потоку – 2". Аналогичная ситуация происходит в данный момент с китайским юанем. Рост экономики КНР опережает общемировой.
Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля
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