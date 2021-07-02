Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 87,07 рубля

Фото: depositphotos/rfphoto
Официальный курс евро на выходные и понедельник, установленный Банком России, увеличился на 66 копеек и составил 87,07 рубля. В свою очередь, доллар подорожал на чуть более чем 70 копеек и достиг стоимости 73,61 рубля.
Стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,55 доллара и 0,45 евро, увеличилась на 68,85 копейки и достигла отметки в 79,6733 рубля.
Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что курс доллара может взлететь до 100 рублей, если совпадет сразу несколько факторов. В их числе реальный вооруженный конфликт в Донбассе, максимально жесткие санкции США и ЕС в отношении российских чиновников, снижение цен на нефть и обвал рынков.
По словам Кричевского, все эти события в нынешних условиях уже не кажутся фантастическими. Он отметил, что комбинация двух любых из перечисленных факторов может уронить рубль примерно на 10%. Отметка в 100 рублей за доллар может быть достигнута в случае совпадения трех перечисленных факторов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: