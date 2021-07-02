Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 87,07 рубля

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Официальный курс евро на выходные и понедельник, установленный Банком России, увеличился на 66 копеек и составил 87,07 рубля. В свою очередь, доллар подорожал на чуть более чем 70 копеек и достиг стоимости 73,61 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,55 доллара и 0,45 евро, увеличилась на 68,85 копейки и достигла отметки в 79,6733 рубля.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что курс доллара может взлететь до 100 рублей, если совпадет сразу несколько факторов. В их числе реальный вооруженный конфликт в Донбассе, максимально жесткие санкции США и ЕС в отношении российских чиновников, снижение цен на нефть и обвал рынков.

По словам Кричевского, все эти события в нынешних условиях уже не кажутся фантастическими. Он отметил, что комбинация двух любых из перечисленных факторов может уронить рубль примерно на 10%. Отметка в 100 рублей за доллар может быть достигнута в случае совпадения трех перечисленных факторов.

