ЦБ предложил разрешить подросткам играть на бирже

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В Банке России предложили снизить до 12 лет возраст для выхода на биржу с целью торговли ценными бумагами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Швецова.

"Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться, более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а чтобы получить знания", – пояснил экономист.

Это поможет подросткам получить знания и практический опыт в инвестировании, считает Швецов. По его мнению, в некоторых школах, где математику преподают с опережением программы, у детей уже есть навык, который позволяет им попробовать свои силы в торговле финансовыми продуктами.

Ранее Швецов рассказал, что цифровой рубль постепенно заменит собой наличные деньги, однако этот процесс окажется небыстрым. Скорость перехода будет зависеть от ментальных преград и технологической готовности страны.

