Песков назвал любые санкции против "Северного потока-2" незаконными

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые ограничения в отношении участников "Северного потока-2" незаконны и недопустимы. Проект, по его словам, исключительно коммерческий.

Песков отметил, что какие-либо санкции против компаний, имеющих отношение к международному проекту, были бы незаконными.

"Это исключительно международный, это коммерческий проект, лишенный каких-либо политических мотивов, который зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нем участвуют", – сказал Песков, комментируя обещание министерство энергетики США не вводить ограничений против западных компаний, участвующих в строительстве трубы, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости предпринимать дальнейшие шаги против строительства "Северного потока-2".

Во время обсуждения бюджета страны на следующий год Помпео отметил, что Евросоюз зависит от российского газа, из-за чего ограничен в возможностях противодействовать Москве.

По словам госсекретаря, снизить зависимость от России можно различными вариантами, среди которых доставка энергоресурсов через Кавказ и другие страны.